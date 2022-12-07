Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye'de gençlik ve spor devrimine imza attık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, an itibariyle başvuru yapan gençlerin tamamının GSB yurtlarına yerleştiğini kaydederken, ''Devletimiz GSB Yurtları çatısı altına girmek isteyen hiçbir gencini dışarda bırakmadı'' dedi. Bakan Kasapoğlu, son 4 senede milli sporcuların sporcularımız, 19 bin 620 madalya elde ettiğini bildirdi.