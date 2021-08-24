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Gençlik Parkı’nı yıkan İBB ekipleri yeni bankların yerine eski bankları bırakırken görüntülendi

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Giriş: 24.08.2021 13:28
Güncelleme:24.08.2021 13:29
Vatandaşların tepkilerine rağmen 50 yıllık Yeşilpınar Gençlik Parkı’nı yıkan İBB, alternatif olarak açtığı küçük parkın içerisine yerleştirdiği yeni bankları eskilerle değiştirdi. Görüntülerde İBB çalışanlarının yeni bankları TIR'a yüklediği eski bankları da alana bıraktığı görüldü.
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