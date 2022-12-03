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Gençlerin gözünden Sıfır Atık Projesi

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Giriş: 03.12.2022 11:53
Güncelleme:03.12.2022 11:54
Temiz ve yaşanabilir bir gelecek için başlatılan sıfır atık projesini ve kardeş proje sıfır atık maviyi gençlere sorduk. Gençler bu projeleri destekliyor ancak halkın bilinçli bir şeklide hareket etmesi gerektiğini düşünüyorlar.
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