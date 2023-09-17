İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, gençlerin birçok alanda teorik ve pratik eğitimler alabileceği "Genç Vadi" açıldı. Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun hemen yanı başındaki vadinin içerisinde bakın neler var...

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