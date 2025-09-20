20 Eylül 2025, Cumartesi

Genç sürücü, yaya geçidinde çarptığı kadının bir an olsun yanından ayrılmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 14:48
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan Rus uyruklu kadın, genç sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadının yardımına sürücü genç kız ve çevredeki vatandaşlar koştu.
