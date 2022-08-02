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Genç sanatçıya şef tacizi! Evine çağırdı 'öpüşerek başlamalıyız' dedi!

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Giriş: 02.08.2022 09:05
İstanbul'da yazılım şirketinde çalışan Hazal A, Barış İçin Müzik Vakfı çatısı altında 8 yıldır çello dersi aldığı Guatemalalı orkestra şefi 33 yaşındaki Samuel Gomez Matus'un cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Yaşananların üzerinden geçen 1 yılda genç kadın aylarca psikolojik tedavi görürken şüpheli eğitmenin ifadesi dahi alınamadı.
Evine çağırdı ’öpüşerek başlamalıyız’ dedi!
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