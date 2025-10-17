17 Ekim 2025, Cuma
Genç oyuncudan iyi haber! İbrahim Yıldız hayata tutundu
15 Ağustos'ta İstanbul'da yaşanan fırtınada devrilen ağaçlardan biri; genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın hayatını kararttı. Ölümden dönen yıldız o günden bu yana hastanede. Durumu ağırdı, doktorlar umutsuz konuşuyorlardı. Ama Yıldız hayata tutunmayı başardı. Tedaviye olumlu yanıtlar vermeye başladı. Genç oyuncunun babası ATV Haber'e konuştu.