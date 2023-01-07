Genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakması üzerine S.B.(20) yanında bulunan bıçakla G.B.'yi (15) kalçasından bıçakladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edilirken şüpheli bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı olay yerindeki müdahalesi sonrasında Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.