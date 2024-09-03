03 Eylül 2024, Salı
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Genç kızlar tekme tokat kavga etti Kavga vatandaşların yardımı ile sona erdi
Konya’da Meram ilçesi Akyokuş mevkii otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta toplananlar arasında yer alan bir grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından kızlar arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken bu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kızın araçla otoparktan çıktığı sırada otomobilden inmesi ve başka kızlarla kavgaya tutulması, grubun tekme tokat kavga etmeleri ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırdığı görülüyor.