03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Genç kızlar tekme tokat kavga etti Kavga vatandaşların yardımı ile sona erdi

Genç kızlar tekme tokat kavga etti Kavga vatandaşların yardımı ile sona erdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2024 01:15
Konya’da Meram ilçesi Akyokuş mevkii otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta toplananlar arasında yer alan bir grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından kızlar arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken bu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kızın araçla otoparktan çıktığı sırada otomobilden inmesi ve başka kızlarla kavgaya tutulması, grubun tekme tokat kavga etmeleri ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırdığı görülüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada!
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada!
Sultanbeyli’de pazarda dehşet anları!
Sultanbeyli'de pazarda dehşet anları!
Devrilen motosikletin sürücüsü tek ayakkabıyla kaçtı!
Devrilen motosikletin sürücüsü tek ayakkabıyla kaçtı!
Kardeş kavgasında kan aktı!
Kardeş kavgasında kan aktı!
80 bin TL’lik ziynet eşyayı gözünü kırpmadan çaldı!
80 bin TL'lik ziynet eşyayı gözünü kırpmadan çaldı!
Karşı şeride geçen otomobil facia yarattı!
Karşı şeride geçen otomobil facia yarattı!
Kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler polisle kavga etti!
Kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler polisle kavga etti!
‘Yol verme’ kavgasında kadınları böyle dövdü!
‘Yol verme’ kavgasında kadınları böyle dövdü!
Beyoğlu’nda 3 metrelik çöküntü: Son anda kurtuldu!
Beyoğlu'nda 3 metrelik çöküntü: Son anda kurtuldu!
İstanbul’da caddeler göle döndü rögarlar taştı!
İstanbul'da caddeler göle döndü rögarlar taştı!
Pendik’te kamyon köprü altında sıkıştı!
Pendik'te kamyon köprü altında sıkıştı!
Zonguldak’ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı!
Zonguldak'ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı!
Daha Fazla Video Göster