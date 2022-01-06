06 Ocak 2022, Perşembe
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Genç kıza kabusu yaşattı! Çığlıkları duyan oraya koştu
İstanbul'un Güngören ilçesinde iş arkadaşını adım adım takip eden şüpheli, genç kızı evine girerken taciz etti. Genç kızın çığlıkları ile mahalle sakinleri sokağa indi. Şüpheliyi yakalayan mahalleli polise teslim etti.