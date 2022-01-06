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Genç kıza kabusu yaşattı! Çığlıkları duyan oraya koştu

DHA
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Giriş: 06.01.2022 15:13
İstanbul'un Güngören ilçesinde iş arkadaşını adım adım takip eden şüpheli, genç kızı evine girerken taciz etti. Genç kızın çığlıkları ile mahalle sakinleri sokağa indi. Şüpheliyi yakalayan mahalleli polise teslim etti.
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