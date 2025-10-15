15 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları Genç kız ölümle burun buruna geldi
Genç kız ölümle burun buruna geldi

Genç kız ölümle burun buruna geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 09:53
Kayseri'de kulaklıkları takılı olduğu için tramvayın geldiğini fark edemeyen genç kız bir anda raylara atladı. Güvenlik görevlisinin dikkati faciayı son anda önledi. İşte o anlar...
