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Genç kız erkek arkadaşı tarafından vuruldu!

Genç kız erkek arkadaşı tarafından vuruldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.11.2024 01:38
Kayseri'de iddiaya göre R.A. (39), kız arkadaşı E.Y.K.'nin (17) evine gelerek görüşmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, R.A. yanındaki silahla E.Y.K.'ye ateş açtı. Genç kız bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, R.A. da otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Genç kız erkek arkadaşı tarafından vuruldu!
Genç kız erkek arkadaşı tarafından vuruldu!
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