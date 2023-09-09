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Genç kardeşlerin acı kazası! Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten 1'i öldü

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Giriş: 09.09.2023 11:08
Eskişehir'de anneleriyle birlikte Porsuk Çayı kenarında otururken suya düşen iki kardeşten Kübra A.(16) boğularak hayatını kaybederken, kardeşi Muhammet A.(10) ise çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Haber üzerine olay yerine gelen AFAD dalgıçları, suda kaybolan Kübra'nın cansız bedenini yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucunda sudan çıkardı.
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