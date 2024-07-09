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Genç kanı gençleştirir mi? ABD’li milyonerden ölümcül deney

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 13:57
Gençlerin kanı, yaşlıları gençleştirir mi? Bu tartışmayı gündeme taşıyan Amerikalı ünlü bir iş insanı. Onu tanınır kılan ise ne serveti, ne de çalışmaları. Daha genç kalabilmek için verdiği mücadele. En son oğlunun kanını kendisine, kendisininkini de babasına naklettirdi. Peki bunu yaparak, zamanı tersine çevirme gerçekten mümkün mü? Bakın uzmanlar ne diyor...
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Genç kanı gençleştirir mi?
Genç kanı gençleştirir mi?
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