18 Eylül 2024, Çarşamba
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Genç kadını metrelerce savuran kaza güvenlik kamerasında
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin aynı istikamette seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza anında arkadan gelen sürücünün dikkati ve refleksi facianın önüne geçti.