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Genç kadın yolun ortasında taksi sürücüsüne saldırdı! İzleyenler şoka girdi .

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Giriş: 31.05.2023 19:25
Kadın kuaförü Suden Ç., park halindeki aracını hareket ettirirken taksi sürücüsü Aykut E.'ye çarptı. Büyük bir öfkeyle otomobilinden inen sürücü, genç adama saldırmaya başladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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