Genç kadın silahla vurularak hayatını kaybetti: Kocası gözaltına alındı
Genç kadın silahla vurularak hayatını kaybetti: Kocası gözaltına alındı

Genç kadın silahla vurularak hayatını kaybetti: Kocası gözaltına alındı

Giriş: 30.09.2025 18:31
Olay, Arapçeşme Mahallesi 1082/3 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Fadik Polat'ı (26) karnından vurulmuş halde buldu. İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sırasında evde bulunan eşi R.P.'yi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
