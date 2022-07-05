Genç kadın, ölümcül ayı saldırısından böyle kurtuldu

Sosyal medyada yer alan bir görüntü, izleyenleri adeta şoke etti. Doğada yürüyüş yapan 3 genç kadın, bir anda ayıyla karşılaştı. Her an saldırı tehlikesine karşı çok akıllı davranan kadınlar oldukları yerde kıpırdamadan beklediler. Yanlarına yaklaşan ayı bir süre kadınları koklayıp yanlarında bekledikten sonra bölgeden ayrıldı. O anlar izleyenlerin adeta nefesini keserken, görüntüler paylaşım rekoru kırdı.