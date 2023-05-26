Genç hemşire nasıl öldü? Doktor sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Sır olay geçen gün Aksaray'da meydana geldi. Özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire 25 yaşındaki Saliha Tuncel, iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor 43 yaşındaki H.İ.A.'nın 7. kattaki dairesinin balkonundan düştü. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde genç hemşirenin hayatını kaybettiği belirlendi. Saliha Tuncel'in doktor sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı. İşte esrarengiz olayın detayları...