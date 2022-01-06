06 Ocak 2022, Perşembe
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Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Denizli’de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 6 gün önce ortadan kaybolan 23 yaşındaki hemşire, ailesi ve polis ekipleri tarafından ormanlık alandaki dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.