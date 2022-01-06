06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2022 10:30
Denizli’de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 6 gün önce ortadan kaybolan 23 yaşındaki hemşire, ailesi ve polis ekipleri tarafından ormanlık alandaki dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Müge Anlı’da aranan genç hemşire ölü bulundu!
Müge Anlı'da aranan genç hemşire ölü bulundu!
Sokak ortasında skandal görüntü! Genç kızları izleyerek...
Sokak ortasında skandal görüntü! Genç kızları izleyerek...
Burak Özçivit’in kardeşi bakın kim çıktı
Burak Özçivit'in kardeşi bakın kim çıktı
Ümraniye’de anneanne terörü!
Ümraniye'de anneanne terörü!
Okul savaş alanına döndü… Öğrenci ve velilerin kavgası kamerada
Okul savaş alanına döndü… Öğrenci ve velilerin kavgası kamerada
İstanbul trafiğinde son durum
İstanbul trafiğinde son durum
Eziyetin görüntüleri tepki çekti!
Eziyetin görüntüleri tepki çekti!
Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
İçtiğiniz su ne kadar sağlıklı?
İçtiğiniz su ne kadar sağlıklı?
Sıraya girdiler! Dudak uçuklattı
Sıraya girdiler! Dudak uçuklattı
Gaspçıdan kendini korumak isterken katil oldu
Gaspçıdan kendini korumak isterken katil oldu
Daha Fazla Video Göster