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Genç çift öfkesini araçtan çıkardı

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Giriş: 25.03.2021 10:49
Güncelleme:25.03.2021 17:45
Antalya'da sokak ortasında tartışan bir çift, öfkesini kullandıkları otomobilden çıkardı. Önce genç kadın kaldırımdan aldığı taşla aracın ön camını tuzla buz etti. Ardından erkek arkadaşı olaya sinirlenip bu kez kendisi araca hasar verdi. İşte o anlar...

Birbirlerine kızdılar hırslarını otomobilden aldılar.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde genç bir çift, araç içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma daha da büyüdü otomobili yolun ortasına park ederek sözlü tartışmalarına araç dışında devam etti.

Bu sırada oldukça öfkeli olduğu görülen genç kadın, kaldırımdan aldığı büyük bir taşı aracın ön camına fırlattı. Bunu gören erkek arkadaşı da otomobilinin ön camına yumruk attı araca tekme savurdu.

Öfkeli ikili tartışmanın ardından bölgeden uzaklaştı.

Zarar gören araba ise yolun ortasında öylece kaldı.

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