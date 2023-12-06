06 Aralık 2023, Çarşamba
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Gemlik depremi sonrası ilginç görüntü: Denizin ortasından gökyüzüne yükseldi
Merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.1'lik depremin ardından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depremin olduğu an denizin ortasından beyaz bir duman yükseldiği görüldü.