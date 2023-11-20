Geminin son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Son dakika haberine göre Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi battı. Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisindeki 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirildi. Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi de ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, batan gemi ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Gelen son dakika haberine göre mürettebattan bir kişinin cansız bedeni bulundu. Öte yandan batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı.

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