20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Geminin son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Geminin son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2023 15:08
Güncelleme:20.11.2023 15:08
Son dakika haberine göre Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi battı. Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisindeki 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirildi. Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi de ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, batan gemi ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Gelen son dakika haberine göre mürettebattan bir kişinin cansız bedeni bulundu. Öte yandan batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Batan geminin son görüntüleri
Batan geminin son görüntüleri
Fırtına, kar ve yağmur
Fırtına, kar ve yağmur
Yurttan kar manzaraları! Kış lastiği olmayanlar yolda kaldı
Yurttan kar manzaraları! Kış lastiği olmayanlar yolda kaldı
Şile’de sel anı kamerada
Şile'de sel anı kamerada
Hayvanat bahçesinde vahşet!
Hayvanat bahçesinde vahşet!
Sel felaketi: 4 ölü
Sel felaketi: 4 ölü
O ilimizde şelale taştı
O ilimizde şelale taştı
İstanbul’da fabrika yangını
İstanbul'da fabrika yangını
15 il için turuncu, 16 il için sarı kod
15 il için turuncu, 16 il için sarı kod
Recep İvedik filmini aratmayan olay!
Recep İvedik filmini aratmayan olay!
2 çocuğun cansın bedeni bulundu
2 çocuğun cansın bedeni bulundu
Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Daha Fazla Video Göster