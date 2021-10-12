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Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi! A Haber muhabiri Murat Onur: Işığa 250 metre

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Giriş: 12.10.2021 14:28
Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden olan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalara devam ediliyor. A Haber muhabiri Murat Onur, "Buraya 2013 yılında bir tünele başlandı. Yavaş yavaş sona da gelindi. İlk tünelde ışık geçen sene görülmüştü. Aralıksız çalışmalar devam etti ve 2. tünelde de sona gelindi. 4,5 kilometrelik tünelde son ışık için sadece 250 metre kaldı." dedi.
Geminbeli Tüneli’nde sona gelindi!
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