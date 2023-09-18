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Gemilerin çarpışma anı kamerada

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 10:56
İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi ile konteyner gemisi çarpıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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