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Gelişigüzel yerlere atılan maskeler, denize karışınca kirliliğe neden oldu

DHA
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Giriş: 18.11.2021 12:20
Kocaeli sahil kesiminde gelişigüzel yerlere atılan maskeler, rüzgarın etkisiyle denize karışınca kirliliğe neden oldu. Dalgıçlar tarafından da görüntülenen kirlilik hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Çevresi Yönetim Sorumlusu Meriç Deniz, “İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarında lastik, masa, buzdolabı gibi birçok eşyayı çıkarmıştık. Pandemiyle birlikte vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eldiven, maske ve dezenfektan kutuları gibi şeyleri de deniz dibinde görmeye başladık” dedi.

Kentte koronavirüsten korunmak için takılan maskeler gelişigüzel yerlere atılınca, rüzgarın etkisiyle ya da farklı yollarla denize karıştı ve İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebep oldu. Sahil kesiminin bazı bölümlerinde toprağa bulaşmış halde bulunan kullanılmış maskeler, dalgıçlar tarafından deniz altında görüntülendi.

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