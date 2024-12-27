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Gelinlik mağazasında çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı!

Gelinlik mağazasında çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.12.2024 22:15
Manisa’da Tevfikiye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan bir gelinlik mağazasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların sardığı mağazanın üst katında iki çalışan mahsur kaldı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yangına müdahale etti. Bir yansan bodrum katın yan duvarları kırılarak içeriye su ve köpük sıkılırken, diğer yandan merdiven yardımıyla mağazanın üst katında mahsur kalan 2 çalışan tahliye edildi. Bodrum katta bulunan terzihane kısmında başlayan yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde iş yerinin tamamını sarmadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Gelinlik mağazasında çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı!
Gelinlik mağazasında çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı!
Gelinlik mağazasında çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı!
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