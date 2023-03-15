15 Mart 2023, Çarşamba
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Gelinini öldürüp, testere ile parçalara ayıran kayınpederin anlattıkları kan dondurdu!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kırgızistan uyruklu gelini 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Ayat Adsız'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kolları ve bacaklarını testere ile parçalayıp, çöp poşetleri içinde otomobilin bagajına koyan kayınpeder Fehmi Adsız, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kayınpederin anlattıkları kan dondurdu.