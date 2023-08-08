08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gelin arabasının önünü kesene ceza mı?

Gelin arabasının önünü kesene ceza mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2023 14:21
Gelin arabasının önünü kesmek ve bahşiş istemek nitelikli yağma suçu oluşturabilir. A Haber ekibinden Aydeniz Yenioğlu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy’de olaylı gece!
Kadıköy'de olaylı gece!
Market deposunda yangın
Market deposunda yangın
Gelin arabasının önünü kesene ceza mı?
Gelin arabasının önünü kesene ceza mı?
Üzücü görüntü: Aracımızla girdik
Üzücü görüntü: Aracımızla girdik
2023 fındık alım fiyatı belli oldu
2023 fındık alım fiyatı belli oldu
Muğla’da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Yararlarını duyan ona süper meyve diyor!
Yararlarını duyan ona süper meyve diyor!
Öğrenci ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu?
Öğrenci ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu?
Maltepe’de satırlı kavga kamerada
Maltepe'de satırlı kavga kamerada
İlk hava harp şehidi
İlk hava harp şehidi
Sıcak havaların ana nedeni ne?
Sıcak havaların ana nedeni ne?
İzmir’de su sorunu
İzmir'de su sorunu
Daha Fazla Video Göster