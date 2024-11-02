Gelin arabası düğün yerine polis merkezine gitti!

Düzce'de düğün için süslenerek hazırlanan gelin arabası, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Henüz gelin ve damadı alamadan kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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