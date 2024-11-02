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Gelin arabası düğün yerine polis merkezine gitti!

Gelin arabası düğün yerine polis merkezine gitti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 20:13
Düzce'de düğün için süslenerek hazırlanan gelin arabası, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Henüz gelin ve damadı alamadan kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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