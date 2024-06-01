Gelenekten geleceğe kahvaltı sofrası! Malatya kahvaltı kültürü ile oldukça iddialı

Türk mutfağının zenginliğini yansıtan yerlerden biri de Doğu Anadolu Bölgesi. Özellikle yöresel lezzetlerle kurulan kahvaltı sofraları büyük beğeni alıyor. Peki Türkiye'nin farklı bölgelerinde bazı tatlar değişiklik gösterse de mükellef bir kahvaltı sofrasının olmazsa olmazlarını A Haber izleyicileri için görüntüledi.

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