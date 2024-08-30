Geçmişten gelen husumet kan akıttı! 1 genç hayatını kaybetti

Denizli’de aralarında geçmişte yaşanan kavga nedeniyle husumet olan iki genç grup olarak kavga etti. Bıçaklı ve sopalı kavgada 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 6 kişi müşteki şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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