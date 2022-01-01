01 Ocak 2022, Cumartesi
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Geçmişin unutulan levhaları Şefkat Taşları! Osmanlı medeniyetinin naif yüzü: Hamal Taşı
Osmanlı medeniyetinin naif yüzünü yansıtan örneklerden birini, Hamal Taşı’nı ekrana getirdi A Haber. Özellikle yokuş başlarında ve ortalarında "Hamal Taşları" bulunurdu. Hamallar sırtlarındaki yükü bu taşa koyup dinlenirdi. İstanbul'daki Hamal Taşları’ndan biri de Unkapanı'ndaki Zeyrek Yokuşu’nda. İşte İstanbul taşlarının hikayesini…