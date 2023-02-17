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Geçici barınma alanı yapılıyor

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 14:05
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'te geçici barınma alanı çalışmalarını toki ve emlak konutla yürütüyor. Alandaki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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Geçici barınma alanı yapılıyor
Geçici barınma alanı yapılıyor
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