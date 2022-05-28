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Geçen sene iç çamaşırına sakladığı madde şimdi ekmekten çıktı

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Giriş: 28.05.2022 07:31
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından üst araması yapılan şahsın yanındaki ekmek içerisine saklanmış halde metamfetamin ele geçirildi. Şahsın geçen yıl da iç çamaşırına saklandığı uyuşturucu madde ile yakalandığı öğrenildi.
Geçen sene iç çamaşırına sakladığı madde şimdi ekmekten çıktı
Geçen sene iç çamaşırına sakladığı madde şimdi ekmekten çıktı
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