28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Geçen sene iç çamaşırına sakladığı madde şimdi ekmekten çıktı
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından üst araması yapılan şahsın yanındaki ekmek içerisine saklanmış halde metamfetamin ele geçirildi. Şahsın geçen yıl da iç çamaşırına saklandığı uyuşturucu madde ile yakalandığı öğrenildi.