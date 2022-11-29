Gecekonduda 3 kişi ölü bulunmuştu! Kuştepe katliamında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da bir eve giden polis ekipleri uzun süredir gecekonduda oturduğu öğrenilen bir erkek ve iki kadının cesedini buldu. Pompalı silahla vurulduğu belirlenen şahısların evinde yapılan incelemede 4 kovan bulundu ama silah bulunamadı. Polis ekiplerinin soruşturması kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.