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Gecekonduda 3 kişi ölü bulunmuştu! Kuştepe katliamında yeni gelişme: Görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 29.11.2022 14:33
İstanbul'da bir eve giden polis ekipleri uzun süredir gecekonduda oturduğu öğrenilen bir erkek ve iki kadının cesedini buldu. Pompalı silahla vurulduğu belirlenen şahısların evinde yapılan incelemede 4 kovan bulundu ama silah bulunamadı. Polis ekiplerinin soruşturması kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
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