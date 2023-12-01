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Videolar Yaşam Videoları Gece yarısı Malatya'da korkutan deprem! Kısa süreli endişe yarattı! AFAD ilk detayları duyurdu...

Gece yarısı Malatya'da korkutan deprem! Kısa süreli endişe yarattı! AFAD ilk detayları duyurdu...

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Giriş: 01.12.2023 09:05
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 03.18'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. İşte detaylar...
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