23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Gece yarısı hemşirelere saldırdılar! Sebebi şoke etti
Son dakika haberine göre: Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Hemşire ve güvenlik görevlilerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili 3 saldırgan gözaltına alındı.