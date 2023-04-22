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Gece yarısı halkı sokağa döken olay!

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Giriş: 22.04.2023 12:37
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evin ardiye kısmında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Bayram gecesi panik oluşturan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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