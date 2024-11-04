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Gece sokakta havaya ateş açan şehir magandası önce kameralara sonra polise yakalandı

Gece sokakta havaya ateş açan şehir magandası önce kameralara sonra polise yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 12:58
Adana’nın Kozan ilçesinde gece sokakta havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
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