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Gece kulübü faciasında 29 kişi can vermişti! 22,6 yıla kadar hapis talebi

Gece kulübü faciasında 29 kişi can vermişti! 22,6 yıla kadar hapis talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 07.10.2024 11:16
Beşiktaş'taki gece kulübü faciasında duruşmaya devam ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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29 kişi can vermişti! 22,6 yıla kadar hapis talebi
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