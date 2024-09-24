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Gece kulübü faciasında 13 kamu görevlisine dava

Gece kulübü faciasında 13 kamu görevlisine dava

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 10:31
Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangına ilişkin 13 kamu görevlisine daha dava açıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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Gece kulübü faciasında 13 kamu görevlisine dava
Gece kulübü faciasında 13 kamu görevlisine dava
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