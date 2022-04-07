07 Nisan 2022, Perşembe
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Gece gündüz nöbetteler! Kadın polisler attığını vuruyor
Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan kadın polisler, poligon ve tatbikatlardaki başarılı atışları ile göz dolduruyor. Kadın polisler, belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.