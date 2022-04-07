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Gece gündüz nöbetteler! Kadın polisler attığını vuruyor

DHA
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Giriş: 07.04.2022 10:19
Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan kadın polisler, poligon ve tatbikatlardaki başarılı atışları ile göz dolduruyor. Kadın polisler, belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.
Kadın polisler attığını vuruyor!
Kadın polisler attığını vuruyor!
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