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Gece ev soyan sakar hırsız, olay yerinde telefonunu düşürdü

Gece ev soyan sakar hırsız, olay yerinde telefonunu düşürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 26.04.2025 11:45
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde eve giren hırsız, evden 50 bin lira nakit para çaldı. Balkondan atlarken telefonunu düşüren ve sonrasında farkına varan hırsızın komik anları kameraya yansıdı. Gece hırsızlık yapan şahıs, sabah polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye çıkan hırsız tutuklanarak cezaevine girdi.
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Gece ev soyan sakar hırsız, olay yerinde telefonunu düşürdü
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