26 Nisan 2025, Cumartesi
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Gece ev soyan sakar hırsız, olay yerinde telefonunu düşürdü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde eve giren hırsız, evden 50 bin lira nakit para çaldı. Balkondan atlarken telefonunu düşüren ve sonrasında farkına varan hırsızın komik anları kameraya yansıdı. Gece hırsızlık yapan şahıs, sabah polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye çıkan hırsız tutuklanarak cezaevine girdi.