Gebze'deki servis kazasıyla ilgili korkunç iddia! 3 kişi ölmüş 19 kişi yaralanmıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün kaza yapması sonucu 2'si öğrenci 3 kişinin öldüğü ve 19 kişinin de yaralandığı kazada yaralıların tedavileri devam ediyor. Hastanede tedavi gören öğrenci Taylan Elmas, bayır aşağı inerken sürücünün sürat yaptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.