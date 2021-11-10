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Gebze'deki servis kazasıyla ilgili korkunç iddia! 3 kişi ölmüş 19 kişi yaralanmıştı

İHA
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Giriş: 10.11.2021 16:41
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün kaza yapması sonucu 2'si öğrenci 3 kişinin öldüğü ve 19 kişinin de yaralandığı kazada yaralıların tedavileri devam ediyor. Hastanede tedavi gören öğrenci Taylan Elmas, bayır aşağı inerken sürücünün sürat yaptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.
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