Haberler Yaşam Videoları Gebze’deki çöken binada mucizenin adı: Arslan çifti
Gebze’deki çöken binada mucizenin adı: Arslan çifti

Gebze'deki çöken binada mucizenin adı: Arslan çifti

Giriş: 01.11.2025 10:45
Gebze'de 5 kişilik bir ailenin 4'üne mezar olan 7 katlı binadan bir de mucize kurtuluş öyküsü çıkmıştı. Engelli komşunun o gece sabah namazına gitmek için evden çıktığını ve faciadan kurtulduğunu biliyorduk. Eşinin de o gece misafirlikte olduğunu öğrendik. Ekip arkadaşlarımız bu öykünün peşine düştü. Engelli çifti buldu ve konuştu.
