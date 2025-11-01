01 Kasım 2025, Cumartesi
Gebze’deki çöken binada mucizenin adı: Arslan çifti
Gebze'de 5 kişilik bir ailenin 4'üne mezar olan 7 katlı binadan bir de mucize kurtuluş öyküsü çıkmıştı. Engelli komşunun o gece sabah namazına gitmek için evden çıktığını ve faciadan kurtulduğunu biliyorduk. Eşinin de o gece misafirlikte olduğunu öğrendik. Ekip arkadaşlarımız bu öykünün peşine düştü. Engelli çifti buldu ve konuştu.