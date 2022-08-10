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Gebze’de orman yangını

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.08.2022 15:54
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi’nde saat 13.45 sıralarında ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Gebze’de orman yangını
Gebze’de orman yangını
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