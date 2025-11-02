Gebze’de çöken binanın yakınındaki 21 bina tahliye edildi

02 Kasım 2025, Pazar

Giriş: 02.11.2025 11:28
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çökerek 4 kişiyi hayattan koparmıştı. Bazı binaların taşıyıcı kolonlarında çatlakların oluşması üzerine teyakkuza geçildi. Bölgede tedbir amaçlı tahliye edilen binaların sayısı 21'e yükseldi. Çöken binanın 300 metre yarıçapında uzman ekipler tarafından zemin analizi yapıldı.
