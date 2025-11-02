02 Kasım 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gebze'de çöken binanın yakınındaki 21 bina tahliye edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çökerek 4 kişiyi hayattan koparmıştı. Bazı binaların taşıyıcı kolonlarında çatlakların oluşması üzerine teyakkuza geçildi. Bölgede tedbir amaçlı tahliye edilen binaların sayısı 21'e yükseldi. Çöken binanın 300 metre yarıçapında uzman ekipler tarafından zemin analizi yapıldı.