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Gazze'nin katledilen çocukları! Dünya Çocuk Hakları Günü’nde dikkati çeken "Gazze Raporu"

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 18:50
Gazze'de 3 haftada öldürülen çocuk sayısı son 4 yıldaki çatışmalarda öldürülenleri aştı. İsrail'in Gazze'de sadece 3 hafta içinde öldürdüğü çocuk sayısı, 2019'dan bu yana dünyadaki çatışma bölgelerinde öldürülen yıllık çocuk sayısını aştı.

GAZZE VURGULU ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJI

Gazze'de katledilen çocuklar için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan'ın mesajın şunlar yazılıydı:

0, 1, 3, 5, 6, 8, 9...

Bu rakamlar, sadece bir rakam değil.

7 Ekim'den bugüne İsrail'in bombaladığı Gazze'de, en temel hak olan, yaşama hakkı elinden alınmış binlerce çocuğun yaşlarından bazıları.

Kardeşlerini "korkmayın, birazdan öleceğiz" sözleriyle teselli eden çocuklar için geç kaldık.

Bu utanç, bütün bir insanlığı kapsayacak kadar büyük ve ağır.

Bugün, Filistinli çocukların yarını görüp göremeyeceğinin meçhul olduğu en karanlık 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü".

Gazze'de hala hayatta olan masum çocuklar için vakit daralıyorken, bilhassa bugün, birlikte daha yüksek sesle "ateşkes şimdi" diye haykıralım!

Her çocuk için yaşamaya değer bir dünya bırakmak dileğiyle...

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