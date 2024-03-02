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Gazzeliler için havlu atkı ve bere üretimi! Kadın ve çocuklar için yapıyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 15:43
Türkiye'nin dört bir yanından Gazzeliler için yardım seferberliği sürüyor. Kadınlar; havlu, zıbın ve içlikler dikerek yaralara bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyor.
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Gazzeliler için havlu atkı ve bere üretimi!
Gazzeliler için havlu atkı ve bere üretimi!
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